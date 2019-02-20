فيدرر العائد إلى الملاعب الترابية سيشارك في مدريد بعد غياب ثلاثة أعوام

اسماء السيد - سيخوض السويسري روجيه فيدرر العائد هذا الموسم الى دورات الملاعب الترابية بعد غياب تام في العامين الماضيين، غمار دورة دورة مدريد الإسبانية، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، للمرة الأولى منذ 2015، بحسب ما أكد المنظمون الأربعاء.

وقال مدير الدورة فيليسيانو لوبيز "نحن سعداء لأن عودته الى مدريد هي هدية للدورة"، مضيفا "هو أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. هذا ليس سرا".

وتعود المشاركة الأخيرة في مدريد للاعب المصنف سابعا عالميا حاليا، الى العام 2015 حينما خرج من الدور الثاني (أعفي من خوض الدور الأول) بخسارته أمام الأسترالي نيك كيريوس، علما بأنه توج بلقبها ثلاث مرات في الأعوام 2006 و2009 و2012.

وكان السويسري (37 عاما) وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20)، قد أعلن في كانون الثاني/يناير عقب خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، أنه سيعود للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الكبرى، والتي شارك فيها للمرة الأخيرة عام 2015.

ولم يحدد فيدرر الدورات التي سيخوض غمارها على الملاعب الترابية، علما بأنه غاب عن هذه الملاعب في العامين الماضيين للحفاظ على لياقته بسبب تقدمه في السن والتحضير بأفضل الطرق لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث بطولات الغران سلام. وتعود آخر مشاركة للمصنف أول عالميا سابقا على هذه الأرضية الى أيار/مايو 2016 في دورة روما للماسترز، حيث خرج من الدور الثالث (مباراته الثانية) أمام النمسوي دومينيك تييم 6-7 (2-7) و4-6.

ومن المقرر أن تقام دورة مدريد بين الخامس من أيار/مايو المقبل و12 منه، على أن تنطلق بطولة رولان غاروس في 26 من الشهر نفسه.