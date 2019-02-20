اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | شاهد مباراة الزمالك والطلائع الان | الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر

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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | شاهد مباراة الزمالك والطلائع الان | الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره طلائع الجيش في الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | شاهد مباراة الزمالك والطلائع الان | الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر

ويتصدر الزمالك جدول تدريب الدوري المصري برصيد 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خسر أمس أمام الجونة بنتيجة 2-1 بينما طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | شاهد مباراة الزمالك والطلائع الان | الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر

ويسعى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لمصالحة جماهيره بعد التعثر في الكونفيدرالية من خلال استمرار الفوز في الدوري المصري والوصول للمباراة الـ16 بدون هزيمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدى النقاز

خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما - زيزو

خط الهجوم: خالد بو طيب

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | شاهد مباراة الزمالك والطلائع الان | الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر

أما لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الخسارة من المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية.