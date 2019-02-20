انت الان تتابع 5 تعديلات من الأندية للجبلاية قبل الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

تقدمت العديد من الأندية بمقترحات إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة لإضافتها في لائحة النظام الأساسي للاتحاد قبل الجمعية العمومية المقبلة المقرر إقامتها يوم السبت 23 فبراير الجاري.? وأعلن اتحاد الكرة إقامة الجمعية العمومية، في فندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر، يوم 23 فبراير، حيث يناقش مسئولو الجبلاية خلال الساعات المقبلة التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي ومن أبرزها إلعاء بند الـ8 سنوات. بينما جاءت الاقتراحات التي تقدمت بها الأندية كالتالي:?

- أن يكون المرشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس قد أمضى دورة كاملة على الاقل كعضو باتحاد الكرة.- إنشاء روابط للأندية المحترفة فى الأقسام الأول والثانى والثالث.- يحصل اتحاد الكرة على نسبة 15 % من بيع حقوق الاندية فى المسابقات المختلفة، ويكون للأندية الحق فى 85 % فى حالة البيع الجماعى، وفى حالة البيع الفردى