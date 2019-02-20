خماسي الأهلي المصاب.. جيم وتأهيل وعلاج طبيعي

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٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا الخميس، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، كما يستكمل وليد سليمان وحسام عاشور، برنامجهما العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها الثنائي، حيث يعاني سليمان من الإصابة في الركبة التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في حين يعاني حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق من الإصابة في منشأ العضلة الأمامية.
ويبدأ محمد نجيب مدافع الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة، بعدما خاض تدريبات تأهيلية مائية في حمام السباحة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. وانتظم محمود وحيد، لاعب الفريق،
وانتظم محمود وحيد، لاعب الفريق، في التدريبات صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، كما شارك في تدريبات مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الداخلية، بعد أن اكتفى بأداء جلسة في «الجيم» أمس؛ بسبب تعرضه لنزلة برد.
كما أدى عمرو جمال مهاجم الفريق، برنامجا تأهيليا بدنيا مكثفا من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق بتمزق في العضلة الضامة، من خلال جلسة علاج طبيعي في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلى بخوض فقرات الجري حول الملعب.
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