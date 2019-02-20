شكرا لقرائتكم خبر عن القو لـ«الخليج 365»: جماهير النهضة سر الفوز في مباراة نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الدوسري (الخبر)

أنعش الفريق الأول لكرة القدم في نادي النهضة، جماهيره بعد فوزه الثمين على نظيره نجران بهدف مقابل لاشيء، أمس (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وواصل فريق النهضة تقديم مستوياته المميزة بعد فوزه في ثلاث مباريات متتالية أمام الأنصار والنجوم ونجران، وبهذا الفوز رفع فريق النهضة رصيده إلى 37 نقطة، ويأمل النهضاويين أن يواصل الفريق تألقه في مبارياته المقبلة، وينافس على المراكز المتقدمة في سلم دوري الدرجة الأولى.

من جهته، أبدى عضو مجلس إدارة نادي النهضة أمين عام النادي وائل القو، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام نجران، مشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبوا النهضة في مباراة نجران، والعمل الكبير الذي قدمه الجهازين الفني والإداري في تهيئة اللاعبين قبل دخول المباراة.

وقال القو في حديثه لـ«الخليج 365»: الحمد لله على هذا الفوز الذي تحقق بجهود الجميع، من إدارة ولاعبين وجهاز فني وإداري، والأهم من ذلك كله هو عودة جمهور المارد إلى المدرجات التي أسعدتنا جميعا، فجماهير النهضة هم الوقود الحقيقي بالنسبة لنا، ووقفاتهم لا تنسى مع الفريق النهضاوي

وأضاف: أمامنا عمل كبير خلال الجولات القادمة من الدوري، وإن شاء الله بوقفة جميع النهضاويين سوف نسير بالمارد إلى الطريق الصحيح، ولا انسى ان أقدم شكري وتقديري لرعاة النادي، الذين قدموا جوائز للجماهير المتواجدة في مباراة النهضة ونجران، كتحفيز للجماهير الحاضرة في ملعب المباراة.