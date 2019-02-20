شكرا لقرائتكم خبر عن والد لاعب يد الأهلى يوضح حقيقة محاولة قتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح زين الهوارى والد لاعب كرة اليد للشباب فى النادى الأهلى محمد زين حقيقة تعرضه لمحاولة قتل على يد بلطجية. ونشر زين الهوارى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لنجله فى المستشفى، معلقا عليها "الحمد والشكر لله تعالى على نجاة نجلى محمد زين من محاولة قتل حقيقية على أيدى بلطجية حاولوا سرقة سيارته مساء أمس الساعة العاشرة والنصف ليلا .... وعددهم يتجاوز 12 بلطجى بالأسلحة البيضاء والخرطوش بدائرة قسم العمرانية...... وربنا سبحانه وتعالى سلم لكن الشىء المؤسف سلبية الناس الذين شاهدوا الواقعة، ولم يحركوا ساكنا لإنقاذه وهذا ما أظهرته كاميرات المراقبة.... فهل وصل بنا الحال لهذه الدرجه من السلبية.... لكن الشىء الإيجابى فى هذه الحادثة هو تحرك أجهزة الشرطة والقبض على الجناة فور البلاغ".

والد محمد زين

كانت هذه تفاصيل خبر والد لاعب يد الأهلى يوضح حقيقة محاولة قتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.