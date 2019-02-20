7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الشناوى يُثير أزمة فى الأهلى قبل مباراة الداخلية، إلغاء بند الـ8 سنوات وحد أقصى للترشح.. أبرز تعديلات لائحة الجبلاية.

طلب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى المشاركة فى مباراة فريقه أمام الداخلية المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، فى الدورى العام، مؤكداً أنه بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات بعدما غاب عن لقاء الإنتاج الحربى الأخير للإصابة.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اقتراحًا بزيادة عدد الأعضاء إلى 12 عضوًا فى الانتخابات المقبلة، بدلاً من 11 عضوًا كما هو الحال فى المجلس الحالى.

فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 على نظيره الإيطالى بنتيجة 17 / 14، فى إطار ثالث أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط، التى تستضيفها مصر فى بورسعيد.

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على بعض التعديلات على اللائحة التى سيتم إرسالها إلى الأندية خلال الساعات المقبلة، وعلى رأسها إلغاء بند الـ8 سنوات بحيث يكون من حق أى عضو بالمجلس الترشح فى الانتخابات أكثر من دورتين متتاليتين، بجانب وضع حد أقصى لسن الترشح بحيث لا يجوز لمن تخطى الـ70 عامًا خوض الانتخابات، وأيضًا وضع بند يمنع أى شخص من الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس إلا اذا كان قد أمضى دورة كاملة فى المجلس من قبل كعضو مجلس إدارة، بجانب إنشاء روابط محترفة لأندية القسم الأول والثانى والثالث.

يجرى عمرو جمال مهاجم الأهلى أشعة لتحديد موعد عودته لتدريبات فريقه، ويؤدى اللاعب الملقب بالغزال برنامجا تأهيليا بدنيا مكثفا للتعافى من الإصابة، التى تعرض لها فى وقت سابق بتمزق فى العضلة الضامة.

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطى أن مباراة الفراعنة الودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس المقبل ستقام فى موعدها، رافضا الأنباء التى تترددت حول إمكانية إلغائها بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين مواليد 2001، خوض معسكر للفريق يوم 19 مارس المقبل يستمر حتى انطلاق دورة شمال أفريقيا بالإسكندرية أول أبريل المقبل.