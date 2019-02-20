شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المقاولون 2 - سموحة 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب وسموحة، المقامة حاليا فى الأسبوع الـ23 من عمر الدورى بتقدم ذئاب الجبل 2/1. تقدم حسام حسن لسموحة فى الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أحمد على للمقاولون فى الدقيقتين 14 ويتقدم فى الدقيقة 17. ويحتل سموحة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

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