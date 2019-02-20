فيديو.. المقاولون يتقدم على سموحة 2 / 1 بعد مرور 20 دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المقاولون العرب على سموحة بنتيجة 2 /1 بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا فى الأسبوع الـ 23من عمر الدورى. ويحتل سموحة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

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