شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد للسفر للسويس لملاقاة بتروجت المقرر لها الثالثة عصر غد الخميس، على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة كلا من "عامر عامر وأحمد يحيى وأحمد شديد قناوى وأحمد رؤوف ومصطفى الجمل وعبد الله راشد وجيمس تيدى ووهاب أنان وغنام محمد ومحمد حسين عضل ومحمد مسعد ومحمود عبد النبى وعبد الرحمن فاروق وموسى دياورا وحماده ناصر وعلاء سلامة ومحمد عادل وعبد الرحمن بودى وحامد حمدان وإيهاب سمير".

ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.