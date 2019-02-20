أتليتكو- يوفنتوس.. سيميوني يستهدف الرقم 5 وأليجري يتحدى كابوس برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء مباراة تجمع بين أتليتكو مدريد -صاحب الأرض والجمهور- ويوفنتوس الإيطالي في إطار ذهاب منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة اليوم هي الثالثة التي ستجمع بين الفريقين، فخلال منافسات بطولة دوري الأبطال موسم 2014/2015 التقى الفريقين في مباريات دور المجموعات خسر الفريق الإيطالي خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ثم تعادل الفريقين سلبيًا في مباراة الإياب.

يوفنتوس VS أندية إسبانيا

43 مباراة خاضها يوفنتوس أمام الفرق الإسبانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أكثر الفرق الإسبانية التي واجهها يوفنتوس هي ريال مدريد بواقع (16 مباراة) ، يليه ديبورتيفو لاكورونيا (8 مواجهات)، برشلونة (7)، إشبيليه (4)، ومرتين أمام كل من فالنسيا وريال سوسيداد وأتليتكو مدريد وأتليتك بلباو.

نسبة فوز يوفنتوس أمام الفرق الإسبانية هي 15 مباراة (منهم 5 فقط خارج ملعبه) مقابل 14 خسارة، ومثلهم تعادل.

أتلتيكو مدريد VS أندية إيطاليا

6 مواجهات فقط خاضها الفريق الإسباني أمام الفرق الإيطالية بواقع مباراتين أمام كل من ايه سي ميلان، روما، يوفنتوس.

نسبة فوز أتليتكو أمام الفرق الإيطالية هي 4 مباريات (3 منها على ملعبه) وتعادل في اثنين، ولم يخسر مطلقًا.

سيميوني VS أندية إيطاليا

سيميوني هو المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني الذي تولى قيادته منذ أواخر عام 2011، حصل معه على العديد من البطولات المحلية والقارية أبرزها بطولة الدوري الأوروبي مرتين 2011/2012، 2017/2018، ولقبي السوبر الأوروبي 12/13، 18/19.

المدرب الأرجنتيني واجه الفرق الإيطالية خلال 6 مباريات (4 فوز- 2 تعادل)، ويستهدف المدرب الأرجنتيني تحقيق الفوز رقم 5 على أندية إيطاليا.

اللقاء الأول كان في منافسات دور الـ16 لموسم 13/14 أمام ميلان، فاز بهدف دون رد خارج ملعبه ثم برباعية مقابل هدف في مباراة الإياب.

اللقاء الثاني كان في دو المجموعات لموسم 14/15، أمام يوفنتوس حقق الفوز بهدف دون رد على ملعبه، ثم تعادل سلبيًا خارج ملعبه.

اللقاء الثالث كان أمام روما في دور المجموعات لموسم 16/17، تعادل سلبيًا خارج ملعبه، ثم فاز بهدفين دون رد.

أليجري VS أندية إسبانيا

ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس والذي تولى قيادته منذ يوليو 2014، وتُوج معه بالعديد من البطولات أبرزها بطولة الدوري والكأس المحليين 4 مرات متتالية، وبطولتي السوبر المحلي مرتين.

أليجري سبق له تدريب ميلان خلال الفترة بين 2010 وحتى 2014، خاض خلالها مباريات أمام الفرق الإسبانية في بطولة الدوري الأبطال.

* 2010/11، التقى ميلان مع ريال مدريد في دور المجموعات، خسر الفريق الإيطالي خارج ملعبه بهدفين دون رد، وتعادل في الإياب بهدفين لكل منهما.

* في منافسات دور المجموعات لنسخة 11/12، واجه ميلان منافسه برشلونة تعادل خارج ملعبه بهدفين، وخسر على ملعبه بثلاثية مقابل هدفين.

* خلال منافسات ربع نهائي دوري الأبطال لنسخة 11/12، تجدد اللقاء مع برشولنة تعادل 0-0 في ملعبه وخسر 3-1 في العودة.

* في منافسات دور الـ16 لنسخة 12/13، واجه برشلونة فاز 2-0 على ملعبه، ثم خسر برباعية دون رد في الإياب.

* في نسخة 13/14، تواجد ميلان مع برشلونة في مجموعة واحدة، جمعتهما مباراتين تعادلا في الأولى 1-1 وخسر بثلاثية مقابل هدف في المباراة الثانية.

مدرب ليوفنتوس

*كمدرب للبيانكونيري واجه أليجري الفرق الإسبانية خلال أكثر من مباراة كانت الأولى أمام أتليتكو مدريد في دور المجموعات لنسخة 14/15، خسر بهدف دون رد في المباراة الأولى وتعادل سلبيًا في الثانية.

*التقى أليجري مع ريال مدريد في نصف نهائي لنسخة 14/15 فاز 2-1 على ملعبه، وتعادل 1-1 في مدريد.

*جمعت أليجري مباراة مع برشلونة في نهائي 14/15 وخسر 3-1.

*مباراة أخرى أمام برشلونة في ربع نهائي نسخة 16/17، فاز 3-0 على ملعبه، وتعادل سلبيًا في الإياب على ملعب كامب نو، ليتأهل إلى نهائي النسخة ويواجه ريال مدريد ويخسر أمامه برباعية مقابل هدف.

*في نسخة 17/18، التقى أليجري مع برشلونة في دور المجموعات خسر 3-0 في كامب نو، وتعادل سلبيًا في المباراة الثانية، ليعود مجددًا ويلتقي مع ريال مدريد في ربع النهائي خسر بثلاثية دون رد على ملعبه، وفاز بنتيجة 3-1 خارج ملعبه.