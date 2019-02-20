حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع لاعبي خط الدفاع خلال معسكر السويس لمباراة طلائع الجيش وقام الخواجة بتحذير خط الدفاع من خطورة الافريقي شيكاتارا لاعب طلائع الجيش وعموري وأكد لهم على أنهم لاعبين مميزين ويمتازوا بالسرعة وبالتالي عليهم أن يضغطوا عليهم بااستمرار والا يتركوا لهم مساحات شاسعة ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش بمدينة السويس في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يحذر لاعبي الزمالك من خطورة هذا الثنائي قبل موقعة طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.