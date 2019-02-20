وأخيرًا..يوفنتوس يبيع مهاجمه العملاق “شيري”!

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وافق يوفنتوس على تحويل كالياري لعقد المهاجم العملاق “ألبيرتو شيري” من عقد إعارة إلى عقد دائم، منتصف هذا الأسبوع، نظير مبلغ تسعة ملايين يورو.
المهاجم صاحب الـ 22 عامًا، فشل في تسجيل أي هدف في 8 مباريات لعبهم بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى هذا الموسم، مكتفيًا بهدف في الدور الرابع من كأس إيطاليا أمام كييفو فيرونا يوم الخامس من ديسمبر الماضي.
وسبق لألبيرتو شيري تمثيل نادي كالياري في 24 مباراة بالدوري الإيطالي، موسم 2016/2015. سجل خلالهم 3 أهداف فقط.
وأعير اللاعب صاحب الـ 1.94 سم في المواسمين التاليين للثلاثي “سبال وبيسكارا وبيروجيا”، وكان الموسم الماضي الأهم في مسيرته، إذ سجل 15 هدفًا في 33 مباراة مع بيروجيا في السيري “ب”.
ولم يشارك شيري في أي مباراة مع يوفنتوس بالسيري آ منذ انضمامه للفريق من بارما عام 2015.
لاعب يوفنتوس وبارما وكالياري ألبيرتو شيري (صور: Getty)
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