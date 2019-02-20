ولفرهامبتون يرغب في ضم رمضان صبحي

رمضان صبحي لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: دخل نادي ولفر هامبتون الإنجليزي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع رمضان صبحي، صانع ألعاب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي المعار للنادي الأهلي لنهاية الموسم. للنادي الأهلي لنهاية الموسم. ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مسئولي ولفرهامبتون معجبون بمستوى رمضان صبحي، ويدرسون التعاقد معه بداية من الموسم الجديد. واستعار الأهلي رمضان صبحي لنهاية الموسم مع وجود بند لتجديد الإعارة لموسم آخر بشرط موافقة اللاعب.

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