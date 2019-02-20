تشكيل مباراة سموحة والمقاولون العرب بالدوري

تنطلق، بعد قليل، مباراة تجمع بين فريقي سموحة والمقاولون العرب، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.
وجاء تشكيل سموحة صاحب الأرض كالتالي:
محمد ابو جبل، كريم يحي، رجب نبيل، السيدفريد، احمد فتوح، محمود سيد، احمد حمص، عمرو بركات، احمد مصطفى، حسام حسن، ديريك نيسامبي.
بينما جاء تشكيل المقاولون العرب الضيف في هذا اللقاء كالآتي:
محمود ابو السعود، امير عابد، فادي نجاح، محمد سمير، حسن الشامي، ابراهيم صلاح، محمد سوستة، محمد مجلي، محمد طلعت، لويس ادواردو، احمد علي كامل.
ويحتل فريق سموحة المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 31 نقطة.
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