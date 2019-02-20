‎اشرف صبحي وعبدالعال يشهدان الاحتفال بالذكري الثامنة والخمسين للعيد القومي لدولة الكويت

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الاحتفال بالذكري الثامنة والخمسين للعيد الوطني للكويت وايضا الذكري الثامنة والعشرين لعيد التحرير لدولة الكويت الشقيقة بسفارة الكويت

وفي كلمته نقل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خالص التحيات والتهاني لسعادة سفير دولة الكويت، وذلك بالذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى الثامنة والعشرين لعيد تحرير دولة الكويت الشقيقة، متمنيا لهم مزيد من الاستقرار والرقي والرخاء.

وقد أعرب صحبي عن سعادته بحضور عيد الاستقلال لدولة

الكويت مؤكدا أن مصر والكويت دولة واحدة وشعب واحد، وأن عمق العلاقات المصرية الكويتية يربطها تاريخ طويل بين البلدين.

وفي المقابل رحب سعادة السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وزير الشباب والرياضة وممثلا عن الحكومة المصرية والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث اثني سعادة السفير على حالة الاستقرار التي تعيشها بلاده في هذه الفترة مضيفا ان دولة الكويت دائما

وابدا ستظل مساندة لمصر، مشيرا الي أن مصر دائما باسطة يدها لكافة الدول العربية ومساهمة في صناعة نهضتها.

وأكد سفير دولة الكويت علي عمق العلاقات المصرية الكويتية وان دولة الكويت لا تنسي ماقدمته مصر من نقل للثقافة والاداب والفنون.

ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب علي ان مصر والكويت دائما كانا وسيظلا شقيقان ويساندان بعضهما البعض، وكما وقفت مصر بجانب الكويت في سنوات عديدة وقفت ايضا الكويت بجانب مصر في العديد من المواقف، مضيفا ان مصر والكويت متلاحمين معا في مسار واحد وطريق واحد وهو الي الامام والدفع بعجلة التنمية والنهوض بالبلاد.

حضر الحفل لفيف من السفراء والشخصيات العامة المصرية والعربية

