في عيد ميلاده الـ36.. عماد متعب ملك اللحظات الأخيرة

يحتفل عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ36، وتخصص "القناص" في تسجيل أهدافه في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات التي يشارك بها.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادمًا من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفيرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة "3 نوفمبر 2003"، سجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفًا.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفًا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عامًا مسجلا 75 هدفًا.

وحصد عماد متعب مع الأهلي 36 بطولة مختلفة ضمت 8 بطولات الدوري المصري (مواسم 2004/2005 و2005/2006 و2006/2007 و2007/2008 و2009/2010 و2010/2011 و2013/2014 و2016/2017) وكأس مصر مرتين (2006 و2007)

والسوبر المصري 6 مرات (2005 و2006 و2007 و2012 و2014 و2015) ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات (2005 و2006 و2008 و2012 و2013) والسوبر الأفريقي 4 مرات (2006 و2007 و2013 و2014) وكأس الكونفدرالية مرة واحدة (2014) وبرونزية كأس العالم لأندية (2006) أحرز خلالها 74 هدف في الدوري و17 هدف في الكأس المصري و28 في البطولات الأفريقية وهدفين في كأس العالم للأندية.

وقام حسن شحاتة، بضمه لمنتخب الشباب المشارك في كأس أمم أفريقيا في بوركينا فاسو 2003 وتألق فيها بإحرازه خمسة أهداف استطاعوا الفوز بالكأس وحقق هو لقب هداف البطولة. شارك بعد ذلك مع منتخب الشباب في كأس العالم بالإمارات وسجل هدفًا في مرمى المنتخب الإنجليزي ليكون هذا الفوز الوحيد للمنتخب في هذه البطولة، وكان هذا الهدف عالميًا حتى إن الفيفا اختاره بعد

ذلك ليكون أفضل هدف في تاريخ مونديال الشباب. كانت مجمل مشاركاته مع منتخب الشباب هي 17 مباراة سجل فيها 9 أهداف.

وانضم إلى المنتخب الأول تحت قيادة القدير حسن شحاتة في 2004 أيضًا في الفوز بثلاثة ألقاب أمم أفريقيا متتالية في 2006 و2008 و2010، كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية بالقاهرة 2007 والذي كان هدّافها برصيد 5 أهداف، وله ثلاث بطولات ودية أخرى هي دورة لوزان ودورة نيلسون مانديلا ودورة إل جي. بلغ عدد مشاركاته مع المنتخب الأول 74 مشاركة دولية سجل فيها 36 هدفًا بمعدل تهديف مرتفع.

ويعد عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل "28" هدفًا فى "93" مشاركة.

وشارك فى "9" مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".

وقضى متعب آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهدافًا، أعلن متعب اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى قبل بداية الموسم الحالى من الدورى المصرى.