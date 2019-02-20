سلمى علي تضمن أول ميدالية لمصر فى بطولة أفريقيا للباراتايكوندو

سلمى على

كتب- عماد يونس وعبدالرحمن أبو هاشم

صعدت سلمى علي لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو إلى الدور ربع النهائى فى بطولة أفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو المقامة فى الغردقة بمشاركة ٣٠ دولة من مختلف دول العالم لتضمن للفراعنة أول ميدالية فى المنافسات البارا.

وفازت سلمى على أمل خلف لاعبة منتخب مصر بنتيجة ٢١-٠ و على بيريانا سالينرو لاعبة أمريكا بنتيجة ٦-٤ و ستواجه فى ربع النهائى ماريجا ميكف لاعبة منتخب صربيا .

وتعد البطولة الأفريقية محطة هامة في

طريق اللاعبين في مشوار التأهل لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 و ذلك بعد إدراج الباراتايكوندو لأول مرة في البرنامج البارالمبي.

وتخوض مصر البطولة ب14 لاعبًا و لاعبة (11 لاعبًا و3 لاعبات). الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للباراتايكوندو قد تم تكوينه لأول مرة منذ عدة أشهر.‎