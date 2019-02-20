إيهاب لهيطة ينفى إلغاء ودية منتخب مصر ونيجيريا

ايهاب لهيطة كتب - كريم عبد المحسن: نفى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، إلغاء ودية الفراعنة أمام نيجيريا يوم 26 مارس المقبل في ملعب ستيفان كيشي. كيشي. وأكد لهيطة في تصريحات صحفية، أن الأوضاع الأمنية لن تؤثر في إقامة المباراة ولا يوجد ما يستدعي إلغاؤها. والجدير بالذكر أن منتخب مصر يلتقي النيجر الشهر المقبل في الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر.

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