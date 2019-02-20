رياضة | ترتيب الهدافين في الدوري المصري.. أحمد علي يسجل هدفين ويتساوى مع "علاء" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الهدافين في الدوري المصري.. أحمد علي يسجل هدفين ويتساوى مع "علاء" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقاسم أحمد علي مهاجم المقاولون العرب – بشكل مؤقت – صدارة ترتيب الهدافين في الدوري المصري مع محمود علاء مدافع الزمالك برصيد 12 هدفًا.
وسجل أحمد علي هدفين في المباراة المقامة بين المقاولون وسموحة ليصل إلى إلى 12 هدفًا في صراع ترتيب الهدافين في الدوري المصري.
ويتقدم المقاولون العرب على سموحة بنتيجة 2-1 بعد مرور 20 دقيقة من مباراتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري.
ويشهد ترتيب الهدافين في الدوري المصري صراعًا ساخنًا بين محمود علاء وأحمد علي وخلفهما محمود كهربا لاعب الزمالك وحسام باولو مهاجم الداخلية برصيد 10 أهداف.
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