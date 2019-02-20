رياضة | أهلي 99 يواجه الإنتاج الحربي.. غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي 99 يواجه الإنتاج الحربي.. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» غداً أمام مضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بينهما على الملعب الفرعي لاستاد السلام، ضمن الجولة ٢٢ من بطولة الجمهورية.

كان الأهلي حقق فوزاً ثميناً على حرس الحدود في مباراة الجولة السابقة، بهدف دون رد سجله إبراهيم السيد، ليواصل الزحف نحو استعادة صدارة ترتيب الدوري.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد ٤٤ نقطة، بفارق ٣ نقاط خلف الإسماعيلي الذي يمتلك ٤٧ نقطة في الصدارة، وفاز الأهلي مواليد ٩٩ هذا الموسم في ١٣ مباراة وتعادل في ٥، وخسر في ٣ مباريات، مسجلاً ٤٥ هدفاً، وتلقت شباكه ٢٢ هدفاً.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.