اونلاين | yalla shoot.. مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف - الدوري السعودي

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yalla shoot.. مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف - الدوري السعودي

في جولة جديدة بالدوري السعودي يحل الإهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الفتح على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الخامسة والـ20 دقيقة مساءا اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، دوري بلس مشاهدة مباراة أهلي جدة والفتح بث مباشر.

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف - الدوري السعودي

تعادل اهلي جدة في مباراته الأخيرة أمام فريق الوصل بهدفين لمثلهم، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، أما في الدوري السعودي فيحتل الفريق المركز الرابع برصيد 36، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثالث، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والفتح.

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف - الدوري السعودي

يقدم فريق الفتح نتائج جيدة إلى حد ما حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء، وحققوا الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة خلف الوحدة الذي يحتل المركز السادس حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 لقاء، فاز في سبع وتعادل مثلهم، وخسر ست مباريات، مجانا مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر.

yalla shoot.. مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف - الدوري السعودي

سيبدأ خورخي فوساتي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، سلمان المؤشر، نوح الموسى، حسين المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة بجانب دجانيني والوافد الجديد نيكولا ستانسيو، وتنقل المباراة عبر السعودية الرياضة وتطبيق دوري بلس.