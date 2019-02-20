اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والفتح اليوم الأربعاء 20-2-2019

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بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والفتح اليوم الأربعاء 20-2-2019 في لقاء ناري بالجولة الـ21 لبطولة الدوري السعودي، يحل فريق أهلي جدة ضيفا صعب المنال على نظيره الفتح السعودي، في المباراة التي تقام بينهما في الخامسة والـ20 دقيقة بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء. في لقاء ناري بالجولة الـ21 لبطولة الدوري السعودي، يحل فريق أهلي جدة ضيفا صعب المنال على نظيره الفتح السعودي، في المباراة التي تقام بينهما في الخامسة والـ20 دقيقة بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والفتح اليوم الأربعاء 20-2-2019 ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والفتح في لقاء مثير بين الطرفين. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والفتح اليوم الأربعاء 20-2-2019 ويقود السوري عمر السومة هجوم أهلي جدة في مباراة اليوم.

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