اونلاين | كورة.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش kooora

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كورة.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش kooora لقاء ممتع ينتظره عشاق الكرة المصرية، عندما تشير عقارب الساعة إلى الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ23 لبطولة لقاء ممتع ينتظره عشاق الكرة المصرية، عندما تشير عقارب الساعة إلى الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ23 لبطولة الدوري المصري كورة.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش kooora ويسعى الزمالك لمواصلة التربع والانفراد بقمة الدوري المصري، بينما يمني فريق طلائع الجيش النفس بتحقيق مفاجأة بالفوز على الزمالك الليلة. كورة.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش kooora ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة في بث حي ومباشر بدون تقطيع اتش دي.

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