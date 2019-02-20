اللغة الإنجليزية تسبب أزمة لزين الدين زيدان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن استعداد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، لتولي المهمة الفنية لقيادة فريق تشيلسي لكرة القدم، في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، ذكرت أن زين الدين زيدان مستعد لخوض مغامرة جديدة لأول مرة بالدوري الإنجليزي، لكن مشكلة واحدة قد تحول دون ذلك.

الصحيفة نقلت عن جوليان لورنس، الخبير في الكرة الفرنسية، قوله: الوجهة المقبلة لزيدان قد تكون مانشستر يونايتد أو تشلسي الإنجليزيين.. العائق الوحيد أن زيدان لا يتكلم الإنجليزية، مما قد يصعب عليه مهمة التواصل مع اللاعبين والطاقم الفني.

لورنس أضاف، افتقار زيدان للغة الإنجليزية لن يساعده على توصيل الرسالة بالطريقة التي يريدها، كما أن اسم زيدان ارتبط في وقت سابق باسم “الشياطين الحمر”، لكن الصفقة لم تتم لاعتبارات عدة، من بينها لغة التواصل.

الخبير تابع: إن المدرب زيدان البالغ من العمر 46 عاما، لا يحب فكرة الاعتماد على مترجم أو شخص آخر في طاقمه الفني من أجل ترجمة كلامه، إذ يعتبر أن هذا الأمر قد يعقد عملية التواصل بين المدرب واللاعبين.

تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن وضع زيدان 3 شروط من أجل تدريب تشيلسي “البلوز”، أهمها الحفاظ على النجم البلجيكي إيدن هازارد وتوفير 200 مليون جينه إسترليني وربما أكثر، لتعويض رحيل متوقع لبعض نجوم الفريق، إلى جانب ضرورة التشاور معه في اختيار اللاعبين الجديد للنادي.

يشار إلى أن زيدان في فترة راحة من التدريب بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، بعد حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع الملكي 3 مرات على التوالي.