شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير سعودي ينافس "سان جيرمان" باستثمار كروي طويل المدى والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت صحيفة فرنسية عن أن مليارديرًا سعوديًّا يسعى للاستثمار في نادي أنتيب، الذي ينشط في دوري الدرجة الثامنة الفرنسي؛ حيث يطمح لمنافسة باريس سان جيرمان خلال الأعوام الـ11 المقبلة كحد أقصى.

وقال موقع «توب كورنر»: «إن الأندية الفرنسية استقطبت في السنوات الأخيرة ثروات المستثمرين؛ حيث يمتلك كل من باريس سان جيرمان وموناكو وأولمبيك مارسيليا صناديق أجنبية، وقريبًا قد ينضم نادٍ آخر لا يلعب في دوري النخبة إلى هذه القائمة.

وأوضح الموقع أنه وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة «نيس ماتان»، يمكن شراء نادي أنتيب من قبل الملياردير السعودي عبدالله حماد، مشيرة إلى أن هذا الأخير، الذي يقدم نفسه كمدير لشركة «مواسم» الرياضية، وعضو بمجلس إدارة النادي الأهلي، مقيم في المملكة العربية السعودية.

ويرغب الملياردير السعودي في الاستثمار في نادي أنتيب لكرة القدم، من خلال رئيسه الحالي، جان جاك دينيس، الذي وقع معه عقد شراكة رعاية بداية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن الجانبين حددا الهدف المرجو من هذا العقد بوضوح؛ ألا وهو اللعب في دوري الدرجة الأولى خلال السنوات الـ11 المقبلة كحد أقصى ومنافسة سان جيرمان، بحلول عام 2030.

وقال رئيس نادي أنتيب: «إنه تعرف على عبدالله حماد، من خلال طالب، كان يلعب في النادي وعمل سنوات في المملكة العربية السعودية»، كما أن حماد كان يدرس في مدرسة «سكيما» لإدارة الأعمال، منوهًا بأن الشركة لها أكاديميات بمدينة مربلة جنوبي إسبانيا، ولديها شراكة لفريق تحت 17 و19 عامًا، الذين سيمضون أسبوعًا في إحدى الأكاديميات.

وأوضح أنه يريد إنشاء كيان مماثل لأكاديمية «موراتوجلو» للتنس والاستفادة من قرب نادي أنتيب، وتم التوقيع في البداية على عقد رعاية بمبلغ 50 ألف يورو، ورغم أن قيمة العقد ليست كبيرة فإن الهدف منه؛ هو تحديد موعد مع شركائنا لشرح المشروع.

وبحسب «نيس ماتان»، يبلغ عبدالله حماد من العمر 35 عامًا، وسافر إلى باريس من أجل الدراسة عام 2008، وظل هناك أربع سنوات، كما أنه ذهب للدراسة في الدنمارك وهولندا وألمانيا، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الرياضة الدولية.

كما أن شركة «مواسم» التي يقودها عبدالله حماد، تعمل على تعليم لاعبي كرة القدم الصغار، وتسعى للاستفادة من إمكانات المواهب المحلية.