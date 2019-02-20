شكرا لقرائتكم خبر عن دوري المحترفين السعودي يوقع عقدا جديدا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - اجتمعت رابطة دوري المحترفين السعودي مع شركة شنايدر إلكتريك العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، صباح اليوم الأربعاء، لتوقيع عقد رعاية جديد.

وحضر توقيع عقد الرعاية الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان كلا من، الأميرعبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والسيد لوران جيلارد ممثل السفير الفرنسي لدى المملكة ومستشار التعاون في السفارة الفرنسية.

ووقع مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اتفاقية شراكة حول حلول الطاقة الذكية المبتكرة مع المهندس نجيب النعيم الرئيس التنفيذي للشركة العالمية، وقد أكد آل معمر بأن دخول قطاع جديد إلى الاستثمار الرياضي كقطاع التحول الرقمي والحلول الذكية يعتبر خطوة متقدمة.

كما قال "نسعى في الرابطة إلى إشراك قطاعات جديدة في السوق الرياضي وشنايدر إلكتريك تعتبر شركة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم".