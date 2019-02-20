انت الان تتابع التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، صدارة جدول الترتيب، برصيد 51 نقطة، جمعها من 20 مباراة فاز في 16 وتعادل في 3 وخسر في 1، وسجل الفريق 46 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن الأهلي الثالث.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قد أعلن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره طلائع الجيش فى اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم والتي ضمت 20 لاعبًا بالقائمة. وننشر لكم التشكيل المتوقع للفارس الأبيض لمواجهة طلائع الجيش. محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى. عبد