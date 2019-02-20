انت الان تتابع «رِجل تجيب الرزق».. دخل صلاح في الساعة = 77 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيمة الدخل السنوي للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما وقع «مو» عقدًا جديدًا مع الريدز في يوليو من العام الماضي، بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، في الأسبوع ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، بعد المستويات المميزة الذي يقدمها النجم المصري، ووفقًا لتقرير لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن "صلاح" كان يتقاضى في البداية مع الريدز، راتبًا يبلغ 120 ألف إسترليني أسبوعيا.

وذكرت الصحيفة أن "صلاح" عقب توقيعه على العقد الجديد، أصبح الأعلى أجرًا في ليفربول، بـ200 ألف إسترليني أسبوعيا، بالإضافة إلى مكافآت تعتمد على أدائه الفردي وأداء الفريق كاملا، ويليه الثنائي فيرجيل فان دايك وروبرتو فيرمينو بـ150 ألف إسترليني أسبوعيا. وأشارت الـ«ديلي إكسبريس» في تقاريرها إلى