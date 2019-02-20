انت الان تتابع «رِجل تجيب الرزق».. دخل صلاح في الساعة = 77 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيمة الدخل السنوي للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعدما وقع «مو» عقدًا جديدًا مع الريدز في يوليو من العام الماضي، بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، في الأسبوع ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، بعد المستويات المميزة الذي يقدمها النجم المصري، ووفقًا لتقرير لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن "صلاح" كان يتقاضى في البداية مع الريدز، راتبًا يبلغ 120 ألف إسترليني أسبوعيا.
وذكرت الصحيفة أن "صلاح" عقب توقيعه على العقد الجديد، أصبح الأعلى أجرًا في ليفربول، بـ200 ألف إسترليني أسبوعيا، بالإضافة إلى مكافآت تعتمد على أدائه الفردي وأداء الفريق كاملا، ويليه الثنائي فيرجيل فان دايك وروبرتو فيرمينو بـ150 ألف إسترليني أسبوعيا. وأشارت الـ«ديلي إكسبريس» في تقاريرها إلى
وذكرت الصحيفة أن "صلاح" عقب توقيعه على العقد الجديد، أصبح الأعلى أجرًا في ليفربول، بـ200 ألف إسترليني أسبوعيا، بالإضافة إلى مكافآت تعتمد على أدائه الفردي وأداء الفريق كاملا، ويليه الثنائي فيرجيل فان دايك وروبرتو فيرمينو بـ150 ألف إسترليني أسبوعيا.
وأشارت الـ«ديلي إكسبريس» في تقاريرها إلى أنه بجانب الراتب السنوي الذي يتقاضاه الفرعون المصري من الليفر، فإنه يحصل على دخل آخر إثر تعاقده مع 4 رعاة، موكدة أن صافي دخل «مو» في السنة يبلغ 30 مليون جنيه إسترليني (679 مليون جنيه مصري، أي يبلغ في الشهر نحو 57 مليون جنيه، وفي الأسبوع نحو 14 مليون جنيه، وفي اليوم ما يقرب من 2 مليون جنيه، وفي الساعة أكثر من 77 ألف جنيه مصري).
واختتمت الصحيفة بأن رغم ذلك فإن دخل صلاح لا يتعارض مع أنه يتسم بالتواضع ويتبرع بالأموال للمساعدة في بناء المستشفيات.
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