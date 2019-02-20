الان تتابع توقيع عقد رعاية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، عن رعايتها لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وممثل السفير الفرنسي لدى المملكة مستشار التعاون في السفارة الفرنسية لوران جيلارد.

وجاء إعلان الرعاية عقب توقيع اتفاقية شراكة حلول الطاقة الذكية المبتكرة، وقعها رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس نجيب النعيم، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين شنايدر إلكتريك، والهيئة، والرابطة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأن دخول قطاع جديد إلى الاستثمار الرياضي كقطاع التحول الرقمي والحلول الذكية، يعدّ خطوة متقدمة.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس نجيب النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في السعودية واليمن، عن فخره بدعم الدوري السعودي للمحترفين، مثمنًا اهتمام الدولة الكبير بالرياضة والرياضيين، وسعيها لمنح الشباب السعودي والمجتمع الرياضي في المملكة الرعاية التي يتطلعون إليها.