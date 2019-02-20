شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي للغائبين عن مباراة الأهلي والداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي أمام نظيره فريق الداخلية مراناً قوياً صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وشهد المران مشاركة محمود وحيد وأحمد علاء ووليد أزارو وباسم على ورامي ربيعة وأحمد فتحي وعربي بدر ومحمد شريف وصالح جمعة وإسلام محارب.

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