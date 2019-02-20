شكرا لقرائتكم خبر عن «شنايدر إلكتريك» راعياً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والسيد لوران جيلارد ممثل السفير الفرنسي لدى المملكة مستشار التعاون في السفارة الفرنسية، أعلنت «شنايدر إلكتريك» الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة، رعايتها لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة حلول الطاقة الذكية المبتكرة التي وقعها رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس نجيب النعيم خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين «شنايدر إلكتريك» والرابطة.

وشهد التوقيع حضور عدد من كبار مسؤولي الشركة والهيئة والرابطة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر أن دخول قطاع جديد إلى الاستثمار الرياضي كقطاع التحول الرقمي والحلول الذكية، يعتبر خطوة متقدمة.

وقال: «نسعى في الرابطة إلى إشراك قطاعات جديدة في السوق الرياضية، وشنايدر إلكتريك تعتبر شركة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم».

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس نجيب النعيم الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك في السعودية واليمن، عن فخره بدعم الدوري السعودي للمحترفين، مثمنا اهتمام الدولة الكبير بالرياضة والرياضيين، وسعيها لمنح الشباب السعودي والمجتمع الرياضي في المملكة الرعاية التي يتطلعون إليها.

وأضاف النعيم: «اليوم نحن فخورون بأن تكون شنايدر إلكتريك مساهمة بشكل مباشر في توفير حلول الطاقة الذكية المبتكرة في الملاعب السعودية، والتأسيس لمجتمع حيوي ضمن رؤية 2030 الطموحة، خصوصا أن الدوري السعودي للمحترفين يعد أقوى دوريات كرة القدم على مستوى المنطقة».

وفي السياق نفسه، أكد المهندس محمد اليامي مدير المشاريع الكبرى في شركة شنايدر إلكتريك سعادتهم بالانضمام إلى الجماهير الغفيرة في المملكة العاشقة لكرة القدم، التي تعتبر الرياضة الأكثر شعبية على مستوى البلاد، وأشار إلى أنهم يتشرفون بأن تكون شنايدر إلكتريك جزءا من كرة القدم السعودية، كما يعتزون بوضع اسم الشركة إلى جانب الدوري السعودي للمحترفين.