تأهل المنتخب المصري لكرة اليد “تحت 17 سنة ” للدور قبل النهائي لبطولة البحر الأبيض المتوسط ، لتي تستضيفها بورسعيد ، وذلك بعد فوزه على المنتخب الإيطالي بنتيجة 17 – 14 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء بصالة كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد بمدينة “بورفؤاد” ، حيث شهد اللقاء منافسة وندية بين الفريقين حتى الشوط الثالث الذي حسمه شباب مصر ليحقق فوزه الرابع في البطولة.

وبهذا الفوز حجز المنتخب المصري مقعدا في نصف نهائي بطولة البحر المتوسط ، بعد تقديمه أداء متميزا تحت قيادة الجهاز الفني برئاسة محمد عادل .

وفي إطار البطولة ، خسر المنتخب التونسي من نظيره الروماني بنتيجة 22 – 21 – في أقوى مباريات المجموعة الأولى ، التي أقيمت اليوم بصالة المدينة الرياضية ، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة لمنافسات الدور الأول للبطولة .

جاءت المباراة قوية وسريعة من الطرفين ، وتقدم المنتخب التونسي في أوقات كثيرة من اللقاء ، إلا أن القوة البدنية للاعبي المنتخب الروماني حسمت النتيجة النهائية لصالحه في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وبهذه النتيجة ، ضرب المنتخب التونسي موعدا مع شقيقة المصري في الدور الثاني للبطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة ، ليصطدم بمصر صاحبة المركز الثاني في مجموعتها .

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب المصري لكرة اليد يحجز مقعدا في نصف نهائي بطولة ” البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.