تعرف على قائمة الأنتاج الحربي إستعداداً لمواجهة بتروجت

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جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد للسفر للسويس لملاقاة بتروجت المقرر لها الثالثة عصر غداً الخميس على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام وضمت القائمة كل من : "عامر عامر وأحمد يحيى وأحمد شديد قناوى وأحمد رؤوف ومصطفى الجمل وعبد الله راشد وجيمس تيدى ووهاب أنان وغنام محمد ومحمد حسين عضل ومحمد مسعد ومحمود عبد النبى وعبد الرحمن فاروق وموسى دياورا وحماده ناصر وعلاء سلامة ومحمد عادل وعبد الرحمن بودى وحامد حمدان وإيهاب سمير. ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 24 هدف .

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