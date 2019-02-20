شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة الإسماعيلى بدورى الأبطال بعد الخسارة 3/0 أمام الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عقوبات النادى الإسماعيلى بعد عودته للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، وجاء أبرزها تغريمه 40 ألف دولار وخوض مباراتين بدون جماهير.

وبتلك القرارات يستمر النادى الإسماعيلى فى مؤخرة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدورى الأبطال الأفريقى بعدما خاض مباراتين انتهت الأولى بالخسارة 2/0 أمام مازيمبى الكونغولى ثم 3/0 أمام الأفريقى التونسى بسبب أحداث الشغب التى حدثت أثناء اللقاء.

وبعد قرارات الكاف أصبح الإسماعيلى فى المركز الرابع بدون رصيد من النقاط وبدون تسجيل أى هدف واستقبل 5 أهداف، فيما يتصدر مازيمبى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ثم شباب قسنطينة الجزائري بـ6 نقاط من مباراتين والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي مباراتى شباب قسنطينة الجزائرى يومى السبت المقبل و 2 مارس المقبل ليتساوى مع باقى فرق المجموعة بخوص 4 مباريات قبل إقامة الجولة الخامسة يوم 8 من الشهر نفسه والتى يستضيف فيها مازيمبى الكونغولى.