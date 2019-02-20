شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع..بوطيب مهاجماً وعبد السلام للدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التى تجمع الزمالك بنظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف عصر الاربعاء على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بحثا عن التحليق بصدارة الدوري والوصول للنقطة 54 بجدول ترتيب المسابقة . يبدو التشكيل المتوقع للزمالك مكون من : " محمود جنش -عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حمدي النقاز -طارق حامد - فرجاني ساسي -محمود كهربا - يوسف أوباما - زيزو - خالد بو طيب" يحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 46 هدف وتلقت شباكه 16 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف .

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