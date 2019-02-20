شكرا لقرائتكم بايرن يعود بتعادل ثمين من ملعب ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتهى اليوم الأول من مباريات دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا بلا أهداف، بعدما انتهت مباراة برشلونة وليون الفرنسي على أرض الأخير، وكذلك مباراة ليفربول وضيفه بايرن ميونخ يوم الثلاثاء بالتعادل السلبي.

وأظهر بايرن ميونيخ كل خبرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليفرض التعادل بدون أهداف على ليفربول في ذهاب دور الستة عشر باستاد آنفيلد.

وبهذه النتيجة ستكون كل الاحتمالات مفتوحة في لقاء الإياب في ميونيخ يوم 13 مار ، رغم أن الفريق الألماني سيلعب بدون المدافع يوشوا كيميش الذي سيغيب لحصوله على الإنذار الثاني.

ولم يكن هناك سوى القليل من الفرص في المباراة رغم أن ليفربول قام بالعديد من المحاولات في الشوط الأول، بينما في الجانب الآخر كان الحارس أليسون بيكر منتبها ليبعد تسديدة خاطئة من جويل ماتيب باتجاه مرماه.

وكانت أخطر فرص فريق المدرب يورغن كلوب في الشوط الثاني بضربة رأس من ساديو ماني في الدقيقة 86 أبعدها الحارس مانويل نوير.

وفي المباراة الأخرى، لعب أنتوني لوبيز حارس مرمى ليون دورا محوريا في خروج المباراة بهذه النتيجة ،حتصدى لأكثر من ستة أهداف مؤكدة لبرشلونة على مدار شوطي المباراة ليتأجل الحسم في لقاء الفريقين بالإياب يوم 13 مارس المقبل على ملعب كامب نو.