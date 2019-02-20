شكرا لقرائتكم خبر عن أندية بالقسم الثانى والثالث تدفع ببطلان عمومية اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من بعض أندية القسم الثانى والثالث ببطلان إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، المقرر لها السبت المقبل وبالتالى بطلان الجمعية وبطلان القرارات التى سيتم اتخاذها حال اكتمال النصاب القانونى.

وكشف أحمد مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت أنه أرسل خطابا رسميا ببطلان العمومية، خاصة أنه لم يتم إرسال البنود الخاصة بالعمومية إلى الأندية قبلها بأسبوع وطلب إلغاء العمومية.

وأضاف مجاهد أن اللائحة تنص على أنه يجب إرسال البنود للأندية قبل انعقادها بـ7 أيام.