شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وجعفر من أصدقاء الأمس إلى منافسى اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

مواجهة الزمالك والطلائع سيكون بها مواجهات خاصة، واحدة منها ستكون بين أصدقاء الأمس محمود جنش حارس الزمالك وأحمد جعفر مهاجم الفريق الأبيض السابق وطلائع الجيش الحالى.

سبق وأنقذ جعفر، مرمى جنش، من هدف محقق أمام الإسماعيلى فى ركلة جزاء تصدى لها جنش عندما ظهر الغضنفر، وهو يشير إليه بالارتماء إلى يمينه من أجل إنقاذ مرماه من ضربة الجزاء التى تقدم لها جون أنطوى مهاجم الدراويش فى ذلك التوقيت وبالفعل تمكن جنش من صد ضربة الجزاء بناء على تعليمات جعفر ولكن اليوم سيكون الهدف الأول للأخير هو التسجيل فى مرمى جنش.