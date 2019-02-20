شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يستغل الأهلى تعثر بيراميدز لاستمرار الزحف نحو القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يستغل الأهلى سقوط بيراميدز أمام الجونة وينتفض الليلة أمام الداخلية للمُزاحمة على المركز الثانى ثم الزحف نحو القمة؟ سؤال طرحه البعض قبل ساعات من مباراة الأهلى والداخلية مساء اليوم الأربعاء، والتى تأتى بعد خسارة بيراميدز من الجونة بهدفين لهدف.

س: ما موقف الأهلى فى بطولة الدورى حالياً؟

ج: الأهلى يحتل المركز الثالث حالياً فى بطولة الدورى برصيد 42 نقطة من 19 مباراة خاضها، علماً بأن الأهلى سيكون له ثلاث مباريات مؤجلة فضلاً عن مباراة الداخلية المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد بتروسبورت فى الجولة الثالثة والعشرين للدورى.

س: ماذا عن موقف بيراميدز؟

ج: بيراميدز يحتل المركز الثانى حالياً برصيد 45 نقطة من 23 مباراة خاضها بالبطولة حتى الآن، خلف الزمالك المُتصدّر بـ51 نقطة وللأبيض مباراتين مؤجلتين بخلاف مباراة طلائع الجيش مساء اليوم.

س: هل يمتلك الأهلى فرصة الزحف للقمة؟

ج: بالتأكيد ففوز الأهلى الليلة على الداخلية سيرفع رصيده لـ45 نقطة وينافس بيراميدز على المركز الثانى ورغم أن فارق الأهداف لصالح بيراميدز إلا أن الأهلى أمامه ثلاث مباريات مؤجلة إذا فاز فيها سيصعد بقوة للمركز الثانى.

س: وماذا عن فرصة الأهلى فى المنافسة على بطولة الدورى؟

ج: موجودة.. ويتحدث عنها الجهاز الفنى للأهلى بشكل مُستمر وعقب كل مباراة فى الدورى تقريباً لكنها مرتبطة باستمرار مسيرة الانتصارات بالطبع وكذلك بتعثّر الزمالك مُتصدر المسابقة، ويحاول الأهلى اللعب على هاتين الورقتين بمواصلة الفوز انتظاراً لأى تعثّر للأبيض.