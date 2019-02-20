شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. وائل جمعة يودع جماهير الأهلى ويعلن الاعتزال (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 20 فبراير قبل خمسة أعوام، وتحديداً موسم 2014 أعلن وائل جمعة قائد الأهلى اعتزاله كرة القدم رسميا، وذلك بعد أن رفع كأس بطولة السوبر الأفريقى للمرة السادسة فى تاريخ الأهلى.

وقال جمعة فى المؤتمر الصحفى بعد فوز الأهلى على الصفاقسى 3-2 فى السوبر "لن أجد أنسب من هذه اللحظة لأعلن اعتزالى فيها لنهاية الموسم".

وأضاف باكياً "سأبقى مع الأهلى لنهاية الموسم لأن الفريق يحتاج لجهود جميع لاعبيه، خاصة أن الأهلى صاحب الفضل الكبير على"، وأكمل "أفضل لحظة كانت فى حياتى هى الدخول فى النادى الأهلى".

حصل وائل جمعة مع النادى الأهلى على 8 بطولات دورى و3 كأس مصر بجانب 6 دورى أبطال أفريقيا ومثلهم فى السوبر القارى و7 بطولات للسوبر المحلى.