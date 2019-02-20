شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين فى قائمة الجودو للمشاركة فى بطولة الجراند سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجودو بقيادة سيد أبو ميدان قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة جراند سلام، التى تقام بألمانيا فى الفترة من 21 إلى 28 فبراير الجارى.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب معسكرا بألمانيا عقب المشاركة فى البطولة، وضمت القائمة 8 لاعبين مقرر مشاركتهم فى البطولة وهم كلا من أحمد على، ومحمد عبد الموجود، وعلى عيد، ومحمد عبد العال، وعبد الرحمن محمد، وعلى حازم، وحاتم عبد الاخر، وأحمد وحيد.

يذكر أن اتحاد الجودو طلب تنظيم واستضافة البطولة العربية، التى تقام نهاية العام الجارى.