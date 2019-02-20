شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة: ودية نيجيريا فى موعدها 26 مارس ولا نية لإلغائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطى أن مباراة الفراعنة الودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس المقبل ستقام فى موعدها، رافضا الأنباء التى تترددت حول إمكانية إلغائها بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك.

وقال لهيطة إنه قدم تقريرا مفصلا للمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطنى عن الزيارة التفقدية التى قام بها وبرفقته محمد صلاح المدير الإدارى للفريق إلى نيجيريا، حيث قاما بتفقد ملعب المباراة الودية الدولية المقرر أن تجمع بين المنتخبين المصرى والنيجيرى يوم 26 مارس المقبل، بالإضافة إلى مقر إقامة الفريق فى مدينة أسابا التى تحتضن ملعب المباراة استيفان كيشى.

وأشار التقرير إلى بعض الملاحظات على الملعب التى رصدها وفد المنتخب وطالب الجانب النيجيرى بسرعة العمل على تلافى أسبابها قبل إقامة المباراة، فيما رأى الوفد المصرى أن مقر إقامة الفريق مقبولا، نظرا لقربه من مطار المدينة الذى ستحط به طائرة المنتخب وملعب المباراة بما لا يزيد عن 10 دقائق بالأتوبيس.

وأشاد لهيطة بحسن الاستقبال من جانب الاتحاد النيجيرى وتفهمه للملاحظات التى أبديت على الملعب ووعدوا بتلبية طلبات الاتحاد المصرى فى هذا الشأن، لاسيما أن استاد استيفان كيشى الذى يتسع لـ22 ألف متفرج من الاستادات الجديدة فى نيجيريا حيث تم تطويره قبل عامين.

وأضاف مدير المنتخب الوطنى أنه لمس اهتماما غير عادى من الجانب النيجيرى بالمباراة باعتبارها محطة مهمة فى استعدادات فريقه قبل المشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الصيف المقبل.