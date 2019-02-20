شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان وحسام عاشور يستكملان البرنامج التأهيلى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل وليد سليمان وحسام عاشور لاعبا الأهلى برنامجهما العلاجى والتأهيلى للتعافى من الإصابة التى يعانى منها الثنائى، ويعانى وليد سليمان من الإصابة فى الركبة التى تعرض لها فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى حين يعانى حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق من الإصابة فى منشأ العضلة الأمامية، وتعرض لها فى الشوط الأول من مباراة إنبى فى الدورى والتى حسمها الأهلى بهدف نظيف سجله حمدى فتحى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز.