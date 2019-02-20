التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة التى تجمع الزمالك بنظيره طلائع الجيش فى الخامسة والنصف عصر الأربعاء على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض، بحثا عن التحليق بصدارة الدورى والوصول للنقطة 54 بجدول ترتيب المسابقة.
زمن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمود جنش - عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - حمدى النقاز - طارق حامد - فرجانى ساسى - محمود كهربا - يوسف أوباما - زيزو - خالد بو طيب".
يحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدورى برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدفا.
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