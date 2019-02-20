مرض خطير يهدد مسيرة سامي خضيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم الألماني – ذو الأصول التونسية – سامي خصيرة، لاعب وسط فريق يوفنتوس الأغيطالي، أصبحت أيامه داخل المستطيل الأخضر معدودة.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ذكرت أن هناك مخاوف بشأن مستقبل سامي خضيرة، نجم خط وسط فريق نادي يوفنتوس لمعاناته من ضربات قلب غير منتظمة.

لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، كان قد غاب عن قائمة فريقه الملقب بـ”البيانكونيري” لموقعة أتلتيكو مدريد الإسباني مساء الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق “السيدة العجوز”، كان قد أعلن أن اللاعب سامي خضيرة البالغ من العمر 31 عاماً، لن يكون حاضراً في مواجهة الأتلتي، دون الكشف عن السبب، مشيراً إلى أن النادي سوف يصدر بياناً خلال وقت قصير.

أليجري صاحب الـ 51 عاماً، وحامل لقب الدوري الإيطالي، أعلن عقب نهاية مؤتمر له أن اللاعب سوف يبقى في تورينو من أجل الخضوع لفحوصات طبية، مشيرا إلى أنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب وسيخضع لمزيد من الاختبارات الطبية في الأيام القادمة.

يشار إلى أن اللاعب يعاني من مرض قد يؤدي إلى جلطات الدم، والسكتات الدماغية، وقصور القلب وغيرها من المضاعفات المتعلقة بالقلب.