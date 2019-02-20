شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يشيد بنجم الزمالك "مدمر هجمات الخصوم" والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأداء اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك المصري.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي أن الزمالك بين صفوفه ثنائي تونسي هما حمدي النقاز وفرجاني ساسي إلا أن الأخير أصبح معشوقًا لجماهير القلعة البيضاء واثبت أنه يستحق المبلغ الذي دُفع لضمه.

وذكر الكاف في تقريره: "جميع العدسات تركز على ساسي، الذي انضم إلى الزمالك في الصيف الماضي قادمًا من نادي النصر السعودي مقابل 2 مليون يورو".

وتابع: "منذ ذلك الوقت حظى بشعبية جماهيرية كبيرة، وأثبتت أنه يستحق ما دُفع لضمه".

وأضاف: "تأثير ساسي مع الزمالك ذو اتجاهين، الأول مدمر لهجمات الخصوم، والثاني بناء الهجمة إلى جانب تصويباته الرائعة التي تعد سلاح آخر".

وإختتم الكاف تقريره قائلا: "الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 51 نقطة ويأمل في استعادة مستواه وتعديل وضعه في بطولة الكونفدرالية بعد الخسارة في مباراة أمام جور ماهيا 4-2، ثم التعادل أمام نصر حسين داي 1-1".

وتجدر الإشارة إلى أن ساسي سجل هذا الموسم 8 أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويواجه الزمالك فريق بترو أتليتكو الأنجولي، يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.