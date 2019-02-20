انت الان تتابع مدرب الجونة: وجهنا لبيراميدز الضربة القاضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
أعرب رضا شحاتة، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن سعادته بالفوز المهم والكبير الذي حققه فريقه على حساب نادي بيراميدز، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف، وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد على إذاعة «راديو هيتس» اليوم الأربعاء: «لعبنا منذ البداية على الفوز وبخطة هجومية، وكنا نراهن على عامل المباغتة والمفاجأة».
وأضاف: «بعد الهدف الأول تأكدنا أننا نملك تحقيق الفوز وأن بيراميدز يشعر بالارتباك بسبب الضغط الهجومي للاعبينا فقرر حمادة صدقي أن يستغل الفرصة ويوجه الضربة القاضية لبيراميدز بإحراز أكثر من هدف آخر فكانت ضربة جزاء جدو ثم هدف أحمد ياسر ريان». وعن تألق أحمد حمدي، قال شحاتة إنه لاعب مهاري من
وعن تألق أحمد حمدي، قال شحاتة إنه لاعب مهاري من الدرجة الأولى، ويمتلك موهبة استثنائية ولذلك لا نربطه أو نقيده بتعليمات معينة بل نعطيه الحرية ليفعل ما يشاء مثلما كان يحدث في حالات توهج شيكابالا مع الزمالك عندما كان يبدع بسبب ترك الساحة له يفعل ما يحلو له».
ورفض رضا شحاتة مزاعم شبهات التفويت للأهلي في المباراة المقبلة بالدوري المصري رفضا قاطعا، قائلًا: «من المستحيل أن يحدث تفويت للأهلي بسبب انتماء معظم مسؤولي النادي أو الجهاز الفني واللاعبين للقلعة الحمراء».
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