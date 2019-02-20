شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال الأوروبي في صدارة صحف إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، اليوم الأربعاء، على «موقعة» يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، والتي ستقام الليلة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرجت صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) بعنوان «الدوري الأوروبي، لاتسيو يسعى للعودة أمام إشبيلية».. وأضافت «إنتر ميلان وراكيتيتش.. الاجتماع مع برشلونة.. عرض مقابل 35 مليون يورو».

وتابعت الصحيفة: «دوري أبطال أوروبا.. كريستيانو رونالدو ويوفنتوس في مدريد، خذوا حذركم.. حان الوقت لصناعة الفارق».. وأضافت الصحيفة «إيقاف يورجن كلوب على يد بايرن ميونخ، وميسي لم يلمع في ليون».

وخرجت صحيفة (كوريري ديلو سبورت) بعنوان «يوفنتوس في مدريد.. رونالدو يتحدى أتلتيكو مدريد وأنطوان جريزمان، وأليجري يعلن البدء بباولو ديبالا»..

وأضافت: «الأطباء يوقفون سامي خضيرة بسبب عدم انتظام ضربات القلب».. وتابعت: «محمد صلاح وليفاندوفسكي وميسي باللون الأبيض.. ليلة في دوري الأبطال بدون أهداف».

وكتبت صحيفة «توتو سبورت»: «هنا يأتي يوفنتوس.. الليلة سيواجه أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال».. وأضافت: «مع رونالدو، هناك ديبالا.. وسامي خضيرة يغيب بسبب معاناته من مشاكل في القلب».. ونوهت الصحيفة: «ليونيل ميسي ومحمد صلاح.. ليلة بدون مجد بعد غياب الثنائي عن التهديف».