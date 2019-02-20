مانشستر سيتى ضيفًا ثقيلاً على شالكة فى دوري أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على شالكة الألمانى فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب فيلتينس أرينا، بذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي بعدما تصدر مجموعته على حساب ليون الفرنسي، بينما حل شالكة ثانيًا فى المجموعة التى تصدرها بورتو البرتغالي.

وسبق أن التقى الفريقان في نصف نهائي كأس الكئوس الأوروبية 1970، وفاز حينها شالكة بهدف دون رد على ملعبه، وحقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا بنتيجة 5-1، وحقق وقتها الفريق الإنجليزي لقبه الأوروبي الوحيد، كما التقيا في كأس الاتحاد الأوروبي 2009، وفاز السيتي بهدفين دون رد.

وينافس مانشستر سيتي على 4 جبهات هذا الموسم وهي الدوري والكأسين المحليين في إنجلترا بجانب دوري أبطال أوروبا وتعليقًا على ذلك قال بيب جوارديولا مدرب الفريق: “هذا الوضع جيد جدًا بالنسبة لنا فمن المهم أن نبقى في أربع مسابقات في فبراير”.

ويعانى شالكة من تراجع النتائج في الدوري الألماني مؤخرًا حيث لم يحقق أى انتصار منذ 20 يناير الماضى عندما تغلب على فولفسبورج 2/1 وبعدها خاض 4 مباريات خسر 2 وتعادل فى مثلهما، وتراجع للمركز 14 في جدول ترتيب البوندزليجا.

فى المقابل، يمر مانشستر سيتي بحالة من التوهج بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب ليفربول وحقق 3 انتصارات متتالية آخرها بنتيجة 6/0 على حساب تشيلسي.

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